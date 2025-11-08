В воскресенье на Украине продолжатся отключения света

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о продлении отключений электроэнергии на Украине в воскресенье. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, ограничения будут действовать сегодня до полуночи. Также, 9 ноября, в большинстве областей Украины ожидаются ограничения потребления электроэнергии.

«Завтра, 9 ноября, меры ограничения потребления в большинстве регионов Украины будут также применяться», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в ряде областей Украины были введены экстренные отключения света. Эти меры, по данным «Укрэнерго», будут действовать до нормализации работы энергосистемы.