Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 16:26

В воскресенье на Украине продолжатся отключения света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о продлении отключений электроэнергии на Украине в воскресенье. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, ограничения будут действовать сегодня до полуночи. Также, 9 ноября, в большинстве областей Украины ожидаются ограничения потребления электроэнергии.

«Завтра, 9 ноября, меры ограничения потребления в большинстве регионов Украины будут также применяться», — говорится в публикации в Telegram-канале.

«Ноль генерации»: На Украине остановили все государственные ТЭС после ночной атаки
«Ноль генерации»: На Украине остановили все государственные ТЭС после ночной атаки

Ранее сообщалось, что в ряде областей Украины были введены экстренные отключения света. Эти меры, по данным «Укрэнерго», будут действовать до нормализации работы энергосистемы.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar