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Регион
Опубликовано 8 ноября 2025, 10:59
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В ряде областей Украины введены экстренные отключения света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

В Киеве, Харькове и ряде областей Украины произошли аварийные отключения электричества. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко*.

«В Харькове, Киеве и во многих областях введены аварийные отключения», — написал Гончаренко* в социальных сетях.

В свою очередь энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о введении экстренных отключений света в ряде областей, не называя конкретных. Эти меры, как сообщается, будут действовать до нормализации работы энергосистемы. В некоторых регионах по-прежнему применяются плановые отключения по графику и ограничения мощности для бизнеса.

Начался ремонт повреждённой линии ЗАЭС, находящейся под контролем Киева
Начался ремонт повреждённой линии ЗАЭС, находящейся под контролем Киева

А ранее власти Харькова сообщили об остановке работы метро и электротранспорта. Мэр также заявил, что в городе наблюдается ощутимый дефицит электроэнергии. Но подобные ситуации не в новинку для Харькова. В минувшем месяце также были перебои со светом, а серия взрывов в городе привела к масштабному пожару и новым отключениям электричества.

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* Физическое лицо, внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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Мария Любицкая
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