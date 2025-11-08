В ряде областей Украины введены экстренные отключения света
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В Киеве, Харькове и ряде областей Украины произошли аварийные отключения электричества. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко*.
«В Харькове, Киеве и во многих областях введены аварийные отключения», — написал Гончаренко* в социальных сетях.
В свою очередь энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о введении экстренных отключений света в ряде областей, не называя конкретных. Эти меры, как сообщается, будут действовать до нормализации работы энергосистемы. В некоторых регионах по-прежнему применяются плановые отключения по графику и ограничения мощности для бизнеса.
А ранее власти Харькова сообщили об остановке работы метро и электротранспорта. Мэр также заявил, что в городе наблюдается ощутимый дефицит электроэнергии. Но подобные ситуации не в новинку для Харькова. В минувшем месяце также были перебои со светом, а серия взрывов в городе привела к масштабному пожару и новым отключениям электричества.
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* Физическое лицо, внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.