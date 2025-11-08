В ряде областей Украины введены экстренные отключения света

В Киеве, Харькове и ряде областей Украины произошли аварийные отключения электричества. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко*.

В свою очередь энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о введении экстренных отключений света в ряде областей, не называя конкретных. Эти меры, как сообщается, будут действовать до нормализации работы энергосистемы. В некоторых регионах по-прежнему применяются плановые отключения по графику и ограничения мощности для бизнеса.