Власти Харькова сообщили об остановке работы метро и электротранспорта
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В Харькове приостановлена работа метрополитена и всего электротранспорта. Соответствующее заявление сделал мэр города Игорь Терехов в своём телеграм-канале.
«Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменён автобусными маршрутами», — заявил он.
Градоначальник добавил, что в городе наблюдается ощутимый дефицит электроэнергии, а также введены временные перебои с подачей воды.
Подобные ситуации не в новинку для Харькова. В минувшем месяце также были перебои со светом, а серия взрывов в городе привела к масштабному пожару и новым отключениям электричества.
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