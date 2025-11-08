Власти Харькова сообщили об остановке работы метро и электротранспорта

В Харькове приостановлена работа метрополитена и всего электротранспорта. Соответствующее заявление сделал мэр города Игорь Терехов в своём телеграм-канале.

«Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменён автобусными маршрутами», — заявил он.

Градоначальник добавил, что в городе наблюдается ощутимый дефицит электроэнергии, а также введены временные перебои с подачей воды.

Подобные ситуации не в новинку для Харькова. В минувшем месяце также были перебои со светом, а серия взрывов в городе привела к масштабному пожару и новым отключениям электричества.