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Опубликовано 8 ноября 2025, 09:31

Власти Харькова сообщили об остановке работы метро и электротранспорта

Обложка © ТАСС / EPA / Andrzej Lange

Обложка © ТАСС / EPA / Andrzej Lange

В Харькове приостановлена работа метрополитена и всего электротранспорта. Соответствующее заявление сделал мэр города Игорь Терехов в своём телеграм-канале.

«Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменён автобусными маршрутами», — заявил он.

Градоначальник добавил, что в городе наблюдается ощутимый дефицит электроэнергии, а также введены временные перебои с подачей воды.

В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы

Подобные ситуации не в новинку для Харькова. В минувшем месяце также были перебои со светом, а серия взрывов в городе привела к масштабному пожару и новым отключениям электричества.

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Вероника Бакумченко
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