2 ноября, 21:42

В Харькове прогремели взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

В Харькове прогремели несколько взрывов. Об этом пишет украинское издание «Общественное».

«В Харькове прозвучала серия взрывов», — говорится в сообщении.

Ранее в «Укрэнерго» заявили о грядущих ограничениях по потреблению электроэнергии в ряде областей Украины. Почасовые отключения пройдут с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00, при этом ограничения будут частичными. Ограничения мощности затронут также промышленных потребителей. Кроме того, в ведомстве отметили, что время действия и объём применения ограничений могут измениться.

