2 ноября, 16:00

Запад обвинил Украину во взрывах на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Украина может нести ответственность за инциденты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии, повлекшие за собой взрывы и возгорания. Об этом пишет издание The American Conservative.

«Венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны», — говорится в публикации.

По данным источника издания, некоторые аналитики полагают, что Украина может быть причастна к атакам на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Румынии. В TAC подчеркнули, что эти объекты перерабатывали российское сырьё.
Напомним, 21 октября в Румынии и Венгрии произошли одновременные взрывы на двух нефтеперерабатывающих заводах, входящих в НАТО. Инциденты затронули румынский Petrotel-Lukoil в Плоешти и крупнейший венгерский завод MOL. На венгерском предприятии пожар был потушен силами 17 пожарных команд. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

