В отдельных областях Украины ограничат энергопотребление 3 ноября
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi
В отдельных регионах Украины 3 ноября будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго». Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.
Почасовые отключения пройдут с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00, при этом ограничения будут частичными. Ограничения мощности затронут также промышленных потребителей. Кроме того, в ведомстве отметили, что время действия и объём применения ограничений могут измениться.
Ранее в результате взрывов в Черниговской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье произошло частичное отключение света. «Укрэнерго» ещё 30 октября ввело аварийные отключения электроэнергии после ночных взрывов в большинстве украинских регионов. Восстановительные работы начнутся после обеспечения безопасности, время стабилизации энергосистемы пока не называется.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.