2 ноября, 20:49

В отдельных областях Украины ограничат энергопотребление 3 ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

В отдельных регионах Украины 3 ноября будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго». Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.

Почасовые отключения пройдут с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00, при этом ограничения будут частичными. Ограничения мощности затронут также промышленных потребителей. Кроме того, в ведомстве отметили, что время действия и объём применения ограничений могут измениться.

Армия России уничтожила одну из крупнейших ТЭС на Украине
Ранее в результате взрывов в Черниговской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье произошло частичное отключение света. «Укрэнерго» ещё 30 октября ввело аварийные отключения электроэнергии после ночных взрывов в большинстве украинских регионов. Восстановительные работы начнутся после обеспечения безопасности, время стабилизации энергосистемы пока не называется.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

