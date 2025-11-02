В отдельных областях Украины ограничат энергопотребление 3 ноября

В отдельных регионах Украины 3 ноября будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго». Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.

Почасовые отключения пройдут с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00, при этом ограничения будут частичными. Ограничения мощности затронут также промышленных потребителей. Кроме того, в ведомстве отметили, что время действия и объём применения ограничений могут измениться.