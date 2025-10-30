Украина перешла на почасовые графики отключения света после ударов по 4 ТЭЦ

В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии после ночных взрывов, сообщили в компании «Укрэнерго». Восстановительные работы начнутся после обеспечения безопасности, время стабилизации энергосистемы пока не называется.

В ночь на четверг воздушная тревога объявлялась по всей Незалежной, удары были зафиксированы минимум в 15 областях. В Запорожье повреждён объект инфраструктуры. По сообщениям сторон, минувшая ночь стала одной из самых интенсивных по числу прилётов за последние недели. Под «‎удары возмездия» попали четыре ТЭЦ и тайный бункер офицеров ВСУ.