30 октября, 08:05

Украина перешла на почасовые графики отключения света после ударов по 4 ТЭЦ

Харьковская ТЭЦ-5. Обложка © Wikipedia

В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии после ночных взрывов, сообщили в компании «Укрэнерго». Восстановительные работы начнутся после обеспечения безопасности, время стабилизации энергосистемы пока не называется.

«Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру — во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления. Аварийные отключения будут сняты после стабилизации ситуации в энергосистеме», — указано в сообщении компании. Там пояснили, что почасовые графики отключения света могут меняться.
В ночь на четверг воздушная тревога объявлялась по всей Незалежной, удары были зафиксированы минимум в 15 областях. В Запорожье повреждён объект инфраструктуры. По сообщениям сторон, минувшая ночь стала одной из самых интенсивных по числу прилётов за последние недели. Под «‎удары возмездия» попали четыре ТЭЦ и тайный бункер офицеров ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    Комментарий
    0
