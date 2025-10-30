Украина перешла на почасовые графики отключения света после ударов по 4 ТЭЦ
Харьковская ТЭЦ-5. Обложка © Wikipedia
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии после ночных взрывов, сообщили в компании «Укрэнерго». Восстановительные работы начнутся после обеспечения безопасности, время стабилизации энергосистемы пока не называется.
«Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру — во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления. Аварийные отключения будут сняты после стабилизации ситуации в энергосистеме», — указано в сообщении компании. Там пояснили, что почасовые графики отключения света могут меняться.
В ночь на четверг воздушная тревога объявлялась по всей Незалежной, удары были зафиксированы минимум в 15 областях. В Запорожье повреждён объект инфраструктуры. По сообщениям сторон, минувшая ночь стала одной из самых интенсивных по числу прилётов за последние недели. Под «удары возмездия» попали четыре ТЭЦ и тайный бункер офицеров ВСУ.
