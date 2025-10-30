Работа российских истребителей на Украине подняла на уши военную авиацию Польши

Оперативное командование ВС Польши подняло в воздух дежурные военные самолёты и союзников в связи с предполагаемой активностью российских истребителей на Украине. Данные действия были направлены на обеспечение безопасности в приграничных с «уязвимыми районами» территориях, сообщили на странице оперативного командования в соцсети X.

«В нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация.... В полёт по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолёт дальнего обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности», — говорится в заявлении.

Сообщения о подобных вылетах польские военные публикуют регулярно, как правило, они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Подобные вылеты, кстати, дорого обходятся польским налогоплательщикам. По официальным данным Министерства национальной обороны, час полёта польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).

Минувшая ночь стала одной из самых интенсивных по числу ударов за последние недели, с сообщениями о примерно 200 взрывах и попаданиях как минимум в 15 областях Украины. Наиболее пострадали Запорожская, Винницкая, Хмельницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Черниговская и Сумская области. Под «‎удары возмездия» попали четыре ТЭЦ и тайный бункер офицеров ВСУ.