«Очарован Москвой»: Премьер Польши жёстко высказался об Орбане и России
Премьер Польши заявил, что Орбан «очарован Москвой» и хочет перенять её опыт
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, испытывая симпатию к Москве, стремится перенять опыт России для преобразования своей страны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чьи слова приводит The Guardian.
«В последнее время Орбан, похоже, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше построить в некоторой степени авторитарную модель по образцу России», — заявил Туск.
Ранее Виктор Орбан в ходе выступления на «Марше мира» раскритиковал страны, поддерживающие военную помощь Украине, подчеркнув, что они фактически превратили конфликт в «свою войну». По его словам, эти государства «готовы отправлять других умирать за Украину», поставляя больше оружия и денег, и потому уже «по уши в конфликте».
