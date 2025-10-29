«Очарован Москвой»: Премьер Польши жёстко высказался об Орбане и России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, испытывая симпатию к Москве, стремится перенять опыт России для преобразования своей страны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чьи слова приводит The Guardian.

«В последнее время Орбан, похоже, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше построить в некоторой степени авторитарную модель по образцу России», — заявил Туск.

Ранее Виктор Орбан в ходе выступления на «Марше мира» раскритиковал страны, поддерживающие военную помощь Украине, подчеркнув, что они фактически превратили конфликт в «свою войну». По его словам, эти государства «готовы отправлять других умирать за Украину», поставляя больше оружия и денег, и потому уже «по уши в конфликте».