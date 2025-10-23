«Не хотим умирать за Украину»: Десятки тысяч человек вышли на «Марш мира» в Будапеште
В Будапеште десятки тысяч человек вышли на «Марш мира» против действий НАТО
Обложка
В центре венгерской столицы проходит масштабная акция «Марш мира», собравшая десятки тысяч сторонников премьер-министра Виктора Орбана. Кадры с места событий политик опубликовал в социальных сетях.
«Ещё никогда «Марш мира» не собирал столько участников», — написал премьер-министр Венгрии в публикации.
Участники акции «Марш мира» в Венгрии.
На фотографиях видно, как участники шествия несут плакаты с антивоенными лозунгами, включая «Мы не хотим умирать за Украину», а также национальные флаги и символику правящей партии «Фидес». Во главе колонны идут вице-премьер Жолт Шемьен и известные общественные деятели. Мероприятие завершится у здания парламента, где перед собравшимися выступит сам Виктор Орбан, ради чего он пропустил начало саммита ЕС в Брюсселе.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в военном психозе, поскольку альянс вместо поддержки мирных инициатив продолжает наращивать помощь Украине. Киев, по данным венгерского министра, требует ещё 60 миллиардов евро на вооружение.
