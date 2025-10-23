«Не хотим умирать за Украину»: Десятки тысяч человек вышли на «Марш мира» в Будапеште

На фотографиях видно, как участники шествия несут плакаты с антивоенными лозунгами, включая «Мы не хотим умирать за Украину», а также национальные флаги и символику правящей партии «Фидес». Во главе колонны идут вице-премьер Жолт Шемьен и известные общественные деятели. Мероприятие завершится у здания парламента, где перед собравшимися выступит сам Виктор Орбан, ради чего он пропустил начало саммита ЕС в Брюсселе.