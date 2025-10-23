Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

23 октября, 12:46

«Не хотим умирать за Украину»: Десятки тысяч человек вышли на «Марш мира» в Будапеште

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Victor Orban

В центре венгерской столицы проходит масштабная акция «Марш мира», собравшая десятки тысяч сторонников премьер-министра Виктора Орбана. Кадры с места событий политик опубликовал в социальных сетях.

«Ещё никогда «Марш мира» не собирал столько участников», — написал премьер-министр Венгрии в публикации.

Участники акции «Марш мира» в Венгрии. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Victor Orban

На фотографиях видно, как участники шествия несут плакаты с антивоенными лозунгами, включая «Мы не хотим умирать за Украину», а также национальные флаги и символику правящей партии «Фидес». Во главе колонны идут вице-премьер Жолт Шемьен и известные общественные деятели. Мероприятие завершится у здания парламента, где перед собравшимися выступит сам Виктор Орбан, ради чего он пропустил начало саммита ЕС в Брюсселе.

В Венгрии в шестой раз продлили режим ЧП из-за Украины
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в военном психозе, поскольку альянс вместо поддержки мирных инициатив продолжает наращивать помощь Украине. Киев, по данным венгерского министра, требует ещё 60 миллиардов евро на вооружение.

