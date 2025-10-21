Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 17:55

В Венгрии в шестой раз продлили режим ЧП из-за Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Philippe Sonderegger

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Philippe Sonderegger

Парламент Венгрии продлил на полгода действие чрезвычайного положения в стране, введённого в связи с конфликтом на Украине. Решение было принято в ходе голосования, за поддержку выступили 127 депутатов при 56 против.

Режим ЧП предоставляет правительству во главе с премьер-министром Виктором Орбаном особые полномочия, позволяющие принимать решения посредством указов без обязательного обсуждения в парламенте. Правящая коалиция в составе партии «Фидес» и христианских демократов традиционно поддержала продление, в то время как оппозиционные фракции подвергли эту меру критике.

ЧП первоначально было введено в мае 2022 года и с тех пор продлевается уже в шестой раз. Государственный секретарь Минюста Роберт Репаши, выступая перед депутатами, обосновал необходимость продления сохраняющимся негативным влиянием украинского конфликта на ситуацию в Венгрии. Он подчеркнул, что отрицательные последствия стали частью повседневной жизни, что оправдывает поддержание особого правового режима до 13 мая следующего года. Это означает, что очередные парламентские выборы в апреле 2026 года пройдут в условиях продолжающегося чрезвычайного положения.

В ЕС придумали, как обойти вето Венгрии и принять Украину в свой состав
В ЕС придумали, как обойти вето Венгрии и принять Украину в свой состав

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в военном психозе, поскольку альянс вместо поддержки мирных инициатив продолжает наращивать помощь Украине. Киев, по данным венгерского министра, требует ещё 60 миллиардов евро на вооружение.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar