Парламент Венгрии продлил на полгода действие чрезвычайного положения в стране, введённого в связи с конфликтом на Украине. Решение было принято в ходе голосования, за поддержку выступили 127 депутатов при 56 против.

Режим ЧП предоставляет правительству во главе с премьер-министром Виктором Орбаном особые полномочия, позволяющие принимать решения посредством указов без обязательного обсуждения в парламенте. Правящая коалиция в составе партии «Фидес» и христианских демократов традиционно поддержала продление, в то время как оппозиционные фракции подвергли эту меру критике.

ЧП первоначально было введено в мае 2022 года и с тех пор продлевается уже в шестой раз. Государственный секретарь Минюста Роберт Репаши, выступая перед депутатами, обосновал необходимость продления сохраняющимся негативным влиянием украинского конфликта на ситуацию в Венгрии. Он подчеркнул, что отрицательные последствия стали частью повседневной жизни, что оправдывает поддержание особого правового режима до 13 мая следующего года. Это означает, что очередные парламентские выборы в апреле 2026 года пройдут в условиях продолжающегося чрезвычайного положения.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в военном психозе, поскольку альянс вместо поддержки мирных инициатив продолжает наращивать помощь Украине. Киев, по данным венгерского министра, требует ещё 60 миллиардов евро на вооружение.