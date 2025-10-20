Евросоюз планирует принимать в свой состав новые страны-участницы без полноценного права голоса, что должно помочь обходить вето некоторых членов ЕС, высказывающихся против вступления какого-либо государства. В частности нововведения должны помочь принять в объединение Украину, минуя возражения Венгрии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Будущие страны-члены должны будут отказаться от права вето, пока не будет проведена реформа институтов [Евросоюза], как внедрение квалифицированного большинства при голосовании по большинству вопросов. Отдельные страны ЕС не должны тормозить процесс расширения, блокируя реформы», — отметил депутат Бундестага (парламент) Антон Хофрайтер.

Как утверждает издание, дискуссии пока являются неформальными и будущее поправок на данный момент туманно. В продвижении идеи заинтересованы лишь государства, выступающие за членство в ЕС Украины и за дальнейшее расширение союза.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство по поводу зацикленности Европейского совета на Украине, в ущерб решению внутренних проблем стран Евросоюза. Он подчеркнул, что ЕС рискует поставить под угрозу своё благосостояние, продолжая игнорировать важнейшие внутренние вопросы ради внешней политики.