Европейские союзники Украины сводят на нет эффект от своей финансовой помощи, продолжая закупать российский газ. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на аналитические данные.

Аналитики подчёркивают, что ЕС оказался в противоречивой ситуации, поскольку фактически финансирует обе стороны конфликта. Согласно приведённой статистике, за первые восемь месяцев текущего года европейские страны импортировали российские энергоносители на сумму более 11 миллиардов евро. При этом 7 из 27 государств союза даже увеличили объёмы закупок по сравнению с предыдущим периодом.

При этом пять стран ЕС, активно поддерживающих Киев, входят в число тех, кто нарастил импорт углеводородов из России. В частности, во Франции закупки российской нефти и газа возросли на 40%. Эти государства выполняют функцию транзитных узлов для поставок российского газа на европейский рынок, после чего энергоносители распределяются по территории всего блока.

Специалист Центра исследований энергетики и чистого воздуха Вайбхав Рагхунандан охарактеризовал подобную политику как своеобразный акт самосаботажа. Он пояснил, что денежные средства, направляемые на поддержку Украины, фактически компенсируются доходами, которые Россия продолжает получать от экспорта энергоресурсов в европейские страны. Эта экономическая модель сохраняет финансовые потоки в российский бюджет несмотря на действующие ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что ЕС собирается полностью прекратить импорт нефти и газа РФ к 2028 году. На закрытой встрече послы европейских стран согласились направить на одобрение законопроект. Это стало первым шагом на пути реализации нового антироссийского пакета санкций.