Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 сентября, 17:09

США собрались вытеснить Россию с газового рынка Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ln.63

Глава американского Министерства энергетики Кристофер Райт обозначил новую стратегию в области энергетической политики. Соединённые Штаты планируют полностью заместить российские поставки газа в Европе. Он подчеркнул, что европейские страны должны приобретать энергоносители у «надёжных друзей», а не у государств, которые рассматриваются как потенциальные противники.

«Есть абсолютно реальный путь для этого. И снова это замена российского СПГ американским. Это замена нефти из России, которая поставляется в виде различных продуктов — бензина, дизельного топлива и авиационного топлива — на американский экспорт», — сказал Райт в интервью CNBC.

Текущая ситуация на энергетическом рынке складывается критически для американских интересов: сегодня около 50 процентов природного газа, потребляемого в Европе, поступает из России. Американская сторона намерена радикально изменить эту расстановку, полностью вытеснив российских поставщиков.

Напомним, что сама Европа пообещала прекратить поставки российского газа. По словам Райта, в Европе фиксируется устойчивый рост потребления топлива. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты должны завершить процесс замещения российского газа.

Полина Никифорова
