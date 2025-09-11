Глава американского Министерства энергетики Кристофер Райт обозначил новую стратегию в области энергетической политики. Соединённые Штаты планируют полностью заместить российские поставки газа в Европе. Он подчеркнул, что европейские страны должны приобретать энергоносители у «надёжных друзей», а не у государств, которые рассматриваются как потенциальные противники.

«Есть абсолютно реальный путь для этого. И снова это замена российского СПГ американским. Это замена нефти из России, которая поставляется в виде различных продуктов — бензина, дизельного топлива и авиационного топлива — на американский экспорт», — сказал Райт в интервью CNBC.

Текущая ситуация на энергетическом рынке складывается критически для американских интересов: сегодня около 50 процентов природного газа, потребляемого в Европе, поступает из России. Американская сторона намерена радикально изменить эту расстановку, полностью вытеснив российских поставщиков.