На Украину перестали поставлять азербайджанский газ

Украина столкнулась с существенными изменениями в газовых поставках в начале сентября. Поступление азербайджанского газа с территории Румынии прекратилось, однако за 10 дней сентября на Украину поступило 236 млн кубометров газа, что практически соответствует августовским показателям. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Эксперты связывают прекращение поставок с возможными повреждениями газотранспортной инфраструктуры на приграничных участках с Румынией и Молдавией. Примечательно, что в августе поставки велись стабильно до завершения месяца. В сложившейся ситуации ключевую роль в газоснабжении Украины взяли на себя Венгрия и Словакия, обеспечив порядка 145 миллионов кубических метров газа. Параллельно существенно вырос импорт из Польши — до 101 миллиона кубических метров.