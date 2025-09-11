Мессенджер MAX
10 сентября, 21:18

Европа пообещала Соединённым Штатам прекратить закупки российского газа

Министр Райт: США планируют полностью заместить российский газ в Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ln.63

Вашингтон нацелен на полное замещение российского природного газа на европейских рынках. Об этом заявил CNBS министр энергетики США Кристофер Райт.

По словам главы ведомства, в Европе фиксируется устойчивый рост потребления топлива. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты должны завершить процесс замещения российского газа.

А ранее в МИД Венгрии выступили с резкой критикой нападений на нефтепровод «Дружба», подчеркнув их разрушительное влияние на энергетическую безопасность своей страны. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что для России атаки остаются безвредными. Особенно возмутило венгерского министра то, что, несмотря на значительную энергетическую поддержку — Венгрия обеспечивает 40% электроэнергии Украины — киевские власти продолжают нападения.

