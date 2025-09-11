Вашингтон нацелен на полное замещение российского природного газа на европейских рынках. Об этом заявил CNBS министр энергетики США Кристофер Райт.

По словам главы ведомства, в Европе фиксируется устойчивый рост потребления топлива. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты должны завершить процесс замещения российского газа.

«Нравится вам или нет»: Вэнс призвал к честности в вопросе отношения к России

«Нравится вам или нет»: Вэнс призвал к честности в вопросе отношения к России

А ранее в МИД Венгрии выступили с резкой критикой нападений на нефтепровод «Дружба», подчеркнув их разрушительное влияние на энергетическую безопасность своей страны. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что для России атаки остаются безвредными. Особенно возмутило венгерского министра то, что, несмотря на значительную энергетическую поддержку — Венгрия обеспечивает 40% электроэнергии Украины — киевские власти продолжают нападения.