Глава правительства Венгрии Виктор Орбан выступил с жёстким заявлением, в котором спрогнозировал, что неправомерное использование Европейским Союзом замороженных российских финансовых активов может привести к прямому столкновению с Москвой, назвав такой шаг потенциальной «прелюдией к войне».

В своем аккаунте в соцсети премьер-министр Венгрии охарактеризовал действия Брюсселя как введение в оборот «нового чудо-оружия» — захвата европейских валютных резервов РФ. Орбан подчеркнул, что предотвратить дальнейшее развитие конфликта возможно исключительно через установление прямого диалога между Россией и европейскими структурами, отметив, что Венгрия активно продвигала эту позицию на недавних консультациях.

Тем временем Еврокомиссия использует перспективу выпуска совместного долга Евросоюза в качестве инструмента давления на страны, выступающие против использования замороженных российских активов для помощи Украине. Европейские чиновники сознательно предлагают альтернативный вариант финансирования, который считается ещё менее приемлемым для большинства правительств ЕС.