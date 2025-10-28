ЕС усилил давление на страны, блокирующие использование российских активов

Еврокомиссия использует перспективу выпуска совместного долга Евросоюза в качестве инструмента давления на страны, выступающие против использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Согласно данным издания, европейские чиновники сознательно предлагают альтернативный вариант финансирования, который считается ещё менее приемлемым для большинства правительств ЕС. Изначальному плану с использованием российских активов ранее препятствовала Бельгия, а также проявляют скептицизм Венгрия, Чехия и Словакия, потенциально способные сформировать критически настроенный к Украине альянс.

Издание отмечает, что так называемые «бережливые» страны во главе с Германией и Нидерландами традиционно выступают против увеличения долговой нагрузки, в то время как «расточительные» государства, включая Францию и Италию, уже имеют чрезмерно высокий уровень долга. Европейские чиновники рассчитывают, что угроза совместных заимствований заставит Бельгию и других скептиков согласиться на первоначальный план.

Три дипломата ЕС, пожелавшие остаться неназванными, подтвердили, что должностные лица Еврокомиссии находятся в сложном положении, пытаясь добиться консенсуса. Ситуация усугубляется срочностью вопроса — у Украины могут закончиться средства уже в начале марта, что заставляет ЕС ускорить процесс принятия решения.