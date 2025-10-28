ЕС усилил давление на страны, блокирующие использование российских активов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi
Еврокомиссия использует перспективу выпуска совместного долга Евросоюза в качестве инструмента давления на страны, выступающие против использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Согласно данным издания, европейские чиновники сознательно предлагают альтернативный вариант финансирования, который считается ещё менее приемлемым для большинства правительств ЕС. Изначальному плану с использованием российских активов ранее препятствовала Бельгия, а также проявляют скептицизм Венгрия, Чехия и Словакия, потенциально способные сформировать критически настроенный к Украине альянс.
Издание отмечает, что так называемые «бережливые» страны во главе с Германией и Нидерландами традиционно выступают против увеличения долговой нагрузки, в то время как «расточительные» государства, включая Францию и Италию, уже имеют чрезмерно высокий уровень долга. Европейские чиновники рассчитывают, что угроза совместных заимствований заставит Бельгию и других скептиков согласиться на первоначальный план.
Три дипломата ЕС, пожелавшие остаться неназванными, подтвердили, что должностные лица Еврокомиссии находятся в сложном положении, пытаясь добиться консенсуса. Ситуация усугубляется срочностью вопроса — у Украины могут закончиться средства уже в начале марта, что заставляет ЕС ускорить процесс принятия решения.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует выделить Украине 25 миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов. Ожидается, что ЕК предпримет шаги для конфискации этих средств до конца текущего года. Однако Бельгия выразила несогласие с подобной экспроприацией. В ответ на это, российская Государственная Дума заявила о намерении вернуть активы РФ, которые были незаконно присвоены потомками европейских лидеров.
