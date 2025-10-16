Сектор Газа
16 октября, 14:21

ЕК намерена добиться изъятия замороженных российских активов к концу года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CristiDumi

Еврокомиссия (ЕК) намерена конфисковать замороженные в западных странах российские государственные активы до конца этого года. Такое заявление сделал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представивший в Брюсселе план действий по укреплению безопасности Евросоюза к 2030 году.

«В дорожную карту включено очень важное обещание: «репарационный кредит» должен быть реализован до конца 2025 года», — сказал он.

Еврочиновник заявил о намерении ЕК использовать финансовую помощь для укрепления обороноспособности Украины. Он также отметил, что в перспективе Незалежная станет центральным звеном в военном сотрудничестве с Брюсселем. Кубилюс добавил, что ЕК планирует задействовать украинские «инновационные подходы» и «боевой опыт».
Ранее в США заявили, что у ЕС заканчиваются деньги на финансирование Украины, но Европа всё ещё может помочь ей, отдав Киеву российские активы. При этом Франция раз за разом высказывается против такого шага.

