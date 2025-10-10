Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 17:32

«Абсолютно справедливо»: Зеленский заявил, что вопрос по активам России близок к разрешению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Разрешение ситуации вокруг замороженных российских активов на Западе приближается к своему финалу, заявил Владимир Зеленский. Он выразил благодарность своим международным партнёрам за поддержку и сообщил, что решение по этому важному вопросу практически найдено.

«Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо», — заявил глава киевского режима.

Зеленский предложил США несколько «сильных соглашений» в области обороны
Зеленский предложил США несколько «сильных соглашений» в области обороны

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз вряд ли согласует изъятие активов РФ для Украины в октябре. Договорённостей о финансировании Украины на 175 млрд евро находится под угрозой срыва.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar