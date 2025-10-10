Разрешение ситуации вокруг замороженных российских активов на Западе приближается к своему финалу, заявил Владимир Зеленский. Он выразил благодарность своим международным партнёрам за поддержку и сообщил, что решение по этому важному вопросу практически найдено.

«Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо», — заявил глава киевского режима.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз вряд ли согласует изъятие активов РФ для Украины в октябре. Договорённостей о финансировании Украины на 175 млрд евро находится под угрозой срыва.