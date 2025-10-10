Euroactiv: Евросоюз вряд ли согласует изъятие активов РФ для Украины в октябре

ЕС под угрозой срыва договоренностей о финансировании Украины на 175 млрд евро из замороженных российских активов. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Переговоры по «репарационному кредиту» состоятся в конце октября на саммите Европейского совета. Инициативу передачи Украине замороженных российских активов на данный момент поддерживают Германия, Франция и восточные страны ЕС, но Бельгия, где сосредоточена большая часть средств, настроена скептически.

Дипломатические источники сообщают о низких шансах на достижение соглашения к следующему Европейскому совету. По словам одного из собеседников, для снятия возражений Бельгии необходима существенная юридическая и техническая работа. В настоящее время Европейская комиссия занимается согласованием деталей предлагаемой схемы.