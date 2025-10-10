Euroactiv: Евросоюз вряд ли согласует изъятие активов РФ для Украины в октябре
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / symbiot
ЕС под угрозой срыва договоренностей о финансировании Украины на 175 млрд евро из замороженных российских активов. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.
Переговоры по «репарационному кредиту» состоятся в конце октября на саммите Европейского совета. Инициативу передачи Украине замороженных российских активов на данный момент поддерживают Германия, Франция и восточные страны ЕС, но Бельгия, где сосредоточена большая часть средств, настроена скептически.
Дипломатические источники сообщают о низких шансах на достижение соглашения к следующему Европейскому совету. По словам одного из собеседников, для снятия возражений Бельгии необходима существенная юридическая и техническая работа. В настоящее время Европейская комиссия занимается согласованием деталей предлагаемой схемы.
На саммите Европейского союза, который состоится 23 октября, будет поднят вопрос о будущем замороженных российских активов. Среди европейцев есть противники таких методов, например, французский президент Эмманюэль Макрон. А вот канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что фактическая кража российских средств и передача их на нужды ВСУ — это отличная идея, о чём он заявил в разговоре с главой США.
