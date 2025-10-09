Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что предложенная Еврокомиссией схема использования замороженных российских активов «фактически равносильна конфискации». Об этом сообщает Politico.

По словам политика, если активы остаются замороженными слишком долго, это можно расценивать как «квазиконфискацию». Он также напомнил, что Бельгия, где находится депозитарий Euroclear, хранящий большую часть российских госактивов, выступила против предложений использовать эти средства для финансирования кредита Украине. В Брюсселе опасаются, что страна может столкнуться с юридическими и финансовыми претензиями со стороны России.

Как отмечает Politico, бельгийские власти требуют, чтобы гарантии от возможных рисков существенно превышали сумму самих активов — около €170 млрд. Они также настаивают, что такие гарантии должны сохраняться даже после отмены санкций, поскольку арбитражные споры могут начаться спустя годы.