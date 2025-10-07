Кремль пустит в ход все инструменты при краже российских активов на Западе

Российская Федерация будет использовать все доступные правовые механизмы для защиты своих активов в случае попыток их незаконного изъятия западными странами. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, если планы по незаконному отбору активов, авуаров РФ начнут реализовываться, конечно же, РФ будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий», — сказал спикер Кремля.

Представитель Кремля подчеркнул, что ответные меры будут носить бессрочный характер. По его словам, Москва намерена привлекать к ответственности как инициаторов, так и исполнителей решений о незаконном отчуждении российской собственности.