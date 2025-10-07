Кремль пустит в ход все инструменты при краже российских активов на Западе
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Российская Федерация будет использовать все доступные правовые механизмы для защиты своих активов в случае попыток их незаконного изъятия западными странами. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, если планы по незаконному отбору активов, авуаров РФ начнут реализовываться, конечно же, РФ будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий», — сказал спикер Кремля.
Представитель Кремля подчеркнул, что ответные меры будут носить бессрочный характер. По его словам, Москва намерена привлекать к ответственности как инициаторов, так и исполнителей решений о незаконном отчуждении российской собственности.
Напомним, что в ЕС активно обсуждается использование замороженных активов России для финансирования нужд Киева. Среди европейцев есть противники таких методов, например премьер Бельгии Барт де Вевер считает, что такой шаг станет «актом войны». Не поддерживает перспективу конфискации и французский президент Эмманюэль Макрон. А вот канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что фактическая кража российских средств и передача их на нужды ВСУ — это отличная идея, о чём он заявил в разговоре с главой США.
