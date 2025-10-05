Мерц и Трамп обсудили использование российских активов для поддержки ВСУ

Канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с президентом США Дональдом Трампом предложил использовать замороженные российские активы для финансирования украинской армии. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. По его словам, их телефонный разговор был посвящён конфликту на Украине.