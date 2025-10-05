Мерц и Трамп обсудили использование российских активов для поддержки ВСУ
Мерц рассказал Трампу об идее использовать активы РФ для спонсирования ВСУ
Канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с президентом США Дональдом Трампом предложил использовать замороженные российские активы для финансирования украинской армии. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. По его словам, их телефонный разговор был посвящён конфликту на Украине.
«Канцлер ФРГ сообщил об инициативе по использованию замороженных активов РФ для поддержки украинских вооружённых сил», — заявил Корнелиус.
Представитель правительства Германии отметил, что стороны намерены и дальше сотрудничать с целью ускорения завершения конфликта на Украине.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах Европы предоставить Украине кредиты, финансируемые за счёт замороженных российских активов. Бельгийский премьер Барт де Вевер уже заявлял, что потенциальная конфискация активов будет расцениваться как «акт войны». Против выступает также президент Франции Эмманюэль Макрон.
