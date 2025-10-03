Депозитарий Euroclear призвал ЕС соблюдать неприкосновенность российских активов

Бельгийский депозитарий Euroclear обратился к Еврокомиссии с требованием не нарушать статус неприкосновенности российских активов. Об этом сообщил его представитель.

«Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул важность соблюдения принципа защиты суверенной собственности государств. Кроме того, представитель Euroclear заявил, что несанкционированное использование российских активов может нанести ущерб доверию к финансовой системе в целом и к Euroclear в частности.

Euroclear — бельгийская компания, предоставляющая финансовые услуги. Она специализируется на расчётах по операциям с ценными бумагами, а также надёжном хранении и обслуживании активов этих ценных бумаг. Компания была основана в 1968 году как часть J.P. Morgan & Co. для расчётов по сделкам на развивающемся в то время рынке еврооблигаций.