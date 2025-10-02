Россия приготовила механизм быстрого изъятия и последующей распродажи зарубежных активов на случай, если Евросоюз всё-таки решит арестовать замороженные российские средства за границей. Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ, дающий право проводить такие операции в особом порядке, сообщает Bloomberg.

Документ сводит предпродажную экспертизу к максимуму в 10 дней и упрощает государственную регистрацию прав — всё это ради ускорения сделок. Проводить оценочные процедуры будет государственный банк ПСБ.

До этого Москва по возможности избегала прямой национализации: компании отдавались во временное управление, а затем перепродавались избранным покупателям с существенными скидками. В распоряжении остаются сотни западных фирм, работающих в разных отраслях, включая банки и производителей потребительских товаров — среди них UniCredit, Raiffeisen, PepsiCo и Mondelez.

Ранее Украина потребовала у Евросоюза дать ей на дроны четыре миллиарда евро, полученных из доходов от замороженных российских активов. Европа без вопросов на это согласилась. Так, общая сумма потраченных на Киев европейскими странами денег приближается к 178 миллиардам евро.