Дроны на деньги Москвы: Украина требует от ЕС новые миллиарды из российских активов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев рассчитывает получить от Евросоюза дополнительно €4,1 млрд из доходов от замороженных российских активов.

Ранее Еврокомиссия уже перечислила Украине транш в размере €4 млрд. Половина этих средств будет направлена на производство и закупку беспилотников для нужд ВСУ. Всего с начала 2025 года Киев получил от ЕС €14 млрд в рамках многостороннего соглашения о финансовой поддержке.

«Сегодня в рамках программы ERA мы получили еще €4 млрд и ожидаем дополнительные €4,1 млрд по этой программе до конца года. Это поступление позволяет больше внутренних средств направить на оборону и социальные нужды», — отметила Свириденко.

В Евросоюзе с февраля 2024 года действует механизм использования доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины. Москва называет такие действия «воровством» и обещает ответные меры. По оценкам ЕС, всего заморожено активов Центробанка РФ и частных инвесторов на сумму около €260 млрд, из которых десятки миллиардов евро могут быть направлены на военные нужды Киева.