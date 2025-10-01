Интервидение
1 октября, 14:28

Дроны на деньги Москвы: Украина требует от ЕС новые миллиарды из российских активов

Киев запросил у ЕС еще €4,1 млрд из доходов от замороженных активов России

Обложка © ТАСС / ЕРА

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев рассчитывает получить от Евросоюза дополнительно €4,1 млрд из доходов от замороженных российских активов.

Ранее Еврокомиссия уже перечислила Украине транш в размере €4 млрд. Половина этих средств будет направлена на производство и закупку беспилотников для нужд ВСУ. Всего с начала 2025 года Киев получил от ЕС €14 млрд в рамках многостороннего соглашения о финансовой поддержке.

«Сегодня в рамках программы ERA мы получили еще €4 млрд и ожидаем дополнительные €4,1 млрд по этой программе до конца года. Это поступление позволяет больше внутренних средств направить на оборону и социальные нужды», — отметила Свириденко.

В Евросоюзе с февраля 2024 года действует механизм использования доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины. Москва называет такие действия «воровством» и обещает ответные меры. По оценкам ЕС, всего заморожено активов Центробанка РФ и частных инвесторов на сумму около €260 млрд, из которых десятки миллиардов евро могут быть направлены на военные нужды Киева.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

