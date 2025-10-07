Песков заявил о паузе в диалоге с Киевом не по вине Москвы
Обложка © Life.ru
Украина поставила на паузу любые переговорные процессы с Россией и больше на связь не выходит. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о контактах двух стран.
«Мы занимаемся конкретными делами. С этими конкретными делами с киевским режимом сейчас возникла большая пауза, не по нашей вине», — подчеркнул Песков.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев не ведёт дискуссий с Москвой о прекращении огня или урегулировании конфликта, но диалог по другим вопросам продолжается. Последний из трёх раундов переговоров РФ и Украины прошёл в Стамбуле 23 июля. Там главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров пообщались тет-а-тет.
