Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 07:51

Франция снова сказала твёрдое «нет» на конфискацию активов России

Обложка © Unsplash / Pourya Gohari

Обложка © Unsplash / Pourya Gohari

Париж против кражи российских активов, которые заморожены в банках в Евросоюзе. Страна придерживается позиции строгого соблюдения международного законодательства и не поддерживает инициативы в Брюсселе, связанные с возможным изъятием российских средств, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью газете «Ведомости».

Де Ривьер напомнил, что президент Эмманюэль Макрон уже высказывался на эту тему: речь может идти лишь об использовании процентов, получаемых с замороженных активов, для помощи Украине, но не о конфискации самих средств.

«Речь о конфискации средств, которые нам не принадлежат, не идёт. Крайне важно, чтобы все соблюдали закон», — подчеркнул посол де Ривьер.

ЕС направит Украине €4 млрд из доходов от замороженных российских активов
ЕС направит Украине €4 млрд из доходов от замороженных российских активов

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал конфискацию российских активов «фактическим объявлением войны» и предупредил о рисках для мировой финансовой системы. Его позицию поддержал Макрон, заявив, что подобные меры нарушат нормы международного права.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar