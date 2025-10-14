Франция снова сказала твёрдое «нет» на конфискацию активов России
Обложка © Unsplash / Pourya Gohari
Париж против кражи российских активов, которые заморожены в банках в Евросоюзе. Страна придерживается позиции строгого соблюдения международного законодательства и не поддерживает инициативы в Брюсселе, связанные с возможным изъятием российских средств, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью газете «Ведомости».
Де Ривьер напомнил, что президент Эмманюэль Макрон уже высказывался на эту тему: речь может идти лишь об использовании процентов, получаемых с замороженных активов, для помощи Украине, но не о конфискации самих средств.
«Речь о конфискации средств, которые нам не принадлежат, не идёт. Крайне важно, чтобы все соблюдали закон», — подчеркнул посол де Ривьер.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал конфискацию российских активов «фактическим объявлением войны» и предупредил о рисках для мировой финансовой системы. Его позицию поддержал Макрон, заявив, что подобные меры нарушат нормы международного права.
