Bloomberg: ЕС способен помочь Киеву только замороженными активами России

Евросоюз считает, что использование российских замороженных активов остаётся единственным реальным способом поддержать Украину. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

По информации издания, Европейский союз всё больше уверен, что выделение около 200 миллиардов евро из замороженных активов российского Центробанка становится единственным шансом обеспечить устойчивое финансирование Украины. Другие источники средств истощаются.

Осведомлённые источники заявили, что ЕС намерен достичь соглашения по этому вопросу на встрече лидеров в Брюсселе на следующей неделе.

По оценкам источников, возникает ощущение спешки, так как финансирование военных и экономических нужд Украины теперь ложится на Европу. Это происходит в связи с тем, что США объявили о прекращении финансирования поставок оружия для Киева.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что разрешение ситуации вокруг замороженных российских активов на Западе близится к финалу. Киевский глава уже успел поблагодарить «всех, кто помогает» в этом.