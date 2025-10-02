МИД назвал воровством манипуляции с активами России в Евросоюзе

В Министерстве иностранных дел России высказались о действиях, которые меняют правовой статус замороженных российских активов. Дипломаты отметили, что манипуляции с активами в Евросоюзе будут расцениваться как воровство.

В ведомстве отметили, что независимо от того, к какой опции склонится Брюссель, действия с замороженными суверенными активами без согласия России нарушают не только международное, но и контрактное право.

«Действия, подразумевающие изменение в правовом статусе российских активов, будут означать уже не заморозку, а самовольное распоряжение чужой собственностью, то есть де-факто её воровство», — приводит комментарий МИД газета «Известия».

В ведомстве добавили, что инициаторы и участники такой экспроприации столкнутся с последствиями. Кроме того, в соответствии с принципом взаимности, покушение на российскую собственность приведёт к болезненному зеркальному ответу. В министерстве заверили, что Россия обладает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для адекватного политического и экономического реагирования.