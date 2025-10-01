Европейскому союзу, который поддерживает режим Владимира Зеленского, предстоит ответить «по суду» за передачу замороженных российских активов Украине. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Брюссель обязан вернуть все деньги до копейки.

«Евробюрократы — воры, спонсирующие террористический режим Зеленского. За каждый евроцент им придётся ответить по суду и всё до копейки вернуть России», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что Запад подрывает свою репутацию и финансовую стабильность. Из-за принятых решений Брюссель потеряет доверие инвесторов из стран Глобального большинства. Слуцкий сообщил, что отток капиталов уже начался, и этот процесс вряд ли можно будет обратить в ближайшем будущем.

Ранее Life.ru сообщал, что Европейский союз выделит Украине четыре миллиарда евро, полученных из доходов от замороженных российских активов. В этом году Украина получит в общей сложности 54 миллиарда долларов в рамках программ ERA Loans и Ukraine Facility. Однако 30 миллиардов из этой суммы пока не поступили в страну.