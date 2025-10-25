В Госдуме обещали забрать у потомков европейских лидеров украденные активы России

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Россия будет добиваться возвращения своих замороженных активов и потребует от европейских государств, замешанных в их «воровстве», выплаты с процентами. По его словам, решение европейских стран является несправедливым, и за такие действия придётся расплачиваться не только нынешним правителям, но и будущим поколениям.

«Будем требовать вернуть украденное. Европейским государствам, замешанным в воровстве, придётся это сделать, выплатив суммы куда большие, с начисленными процентами», — подчеркнул в своём канале в мессенджере МАХ Володин.

Он также отметил, что необходимо конфисковать имущество и активы у тех, кто принял такие решения. Спикер ГД напомнил, что в древности воров наказывали более жестоко, и возможно, стоит вернуть подобные нормы в международное право. Все участники «воровского сообщества Евросоюза должны понимать: отдавать средства придётся. Если не им, то их детям, внукам и правнукам», заключил политик.

Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что отдавать Киеву замороженные российские активы нельзя, поскольку это поставит под удар всю бельгийскую экономику, которой и без того несладко сейчас живётся. По его словам, это также подорвёт доверие к самой системе.