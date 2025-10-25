Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 октября, 06:25

В Бельгии заговорили о «страшном» ударе по экономике из-за активов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marian Weyo

Министр обороны Бельгии Тео Франкен категорически против конфискации активов РФ. Он полагает, что Москва расценит это как «акт войны» и нацелится на имеющиеся в стране европейские инвестиции. Об этом он сообщил у себя в соцсети Х.

Франкен подчёркивает экономическую уязвимость его страны. Мобилизация почти двухсот миллиардов евро для помощи Киеву при уже растущем дефиците и государственном долге Бельгии граничит с финансовым самоубийством. Кроме того, не только в Бельгии находятся замороженные активы РФ.

«Я не думаю, что есть необходимость напоминать, что выделение почти €200 млрд в дополнение к нашему дефицитному бюджету и колоссальному государственному долгу было бы равносильно самоубийству», — написал Франкен.

Главный аргумент касается судьбоносного прецедента. Если международное финансовое сообщество перестанет гарантировать безопасность активов нейтральных организаций вроде Euroclear, доверие к системе будет подорвано. Никто не захочет хранить деньги там, где их могут конфисковать, если очень захотят.

Ранее глава Минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Россия никогда не смирится с конфискацией своих средств на Западе, поэтому нанесёт ответный удар, который будет очень болезненным. Он добавил, что все активы РФ Европа спустит не на восстановление Украины, а на продолжение войны.

Владимир Озеров
