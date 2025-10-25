В Бельгии предупредили о жёстком ударе России по ЕС за конфискацию активов

Глава Минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что ответ Москвы на конфискацию её активов станет «очень болезненным» для Европы. По его словам, президент России Владимир Путин воспримет подобное решение как акт агрессии.

«Путин никогда не откажется от этих миллиардов и нанесёт серьезный удар по Бельгии. Это будет больно. Очень больно. Возможно, Россия конфискует 200 миллиардов западных активов у себя», – написал Франкен в соцсети X.

Министр подчеркнул, что идея выдать Киеву кредит под российские средства может обернуться катастрофой для Евросоюза: «Если Euroclear больше нельзя считать безопасным, кто вообще решится хранить там деньги?» – добавил он. Франкен уверен, что никакие кредиты Украине не пойдут на восстановление страны, а будут потрачены «на продолжение войны».