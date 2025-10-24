Евросоюз не пришёл к согласию по использованию активов РФ

Страны Европейского Союза не смогли согласовать предложение Европейской комиссии об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. Это следует из письменных выводов саммита ЕС.

В документе отмечается, что «в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться иммобилизованными» до завершения конфликта и выплаты компенсаций Украине. Европейская комиссия должна представить варианты финансовой поддержки, основанные на оценке потребностей Украины.

«В связи с этим Европейский совет предлагает Европейской комиссии как можно скорее представить варианты финансовой поддержки, основанные на оценке финансовых потребностей Украины, и призывает Европейскую комиссию и Совет продолжить работу», — говорится в документе.

Дальнейшее обсуждение вопроса планируется на следующем заседании Европейского совета.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена добиться изъятия замороженных российских государственных активов до конца 2025 года. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя план действий по укреплению безопасности Евросоюза к 2030 году. Еврочиновник заявил о намерении использовать финансовую помощь для укрепления обороноспособности Украины, акцентируя внимание на том, что Киев станет центральным звеном в военном сотрудничестве с Брюсселем.