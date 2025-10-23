Германия может потерять более €100 млрд из-за замороженных российских активов

Германо-российская внешнеторговая палата выразила обеспокоенность по поводу возможного использования замороженных в Европе российских активов для финансирования ВСУ. По оценкам палаты, такой шаг может обойтись Берлину в более чем €100 млрд. Председатель правления палаты Маттиас Шепп заявил, что Германия, как одна из стран, активно инвестировавших в Россию, понесет самые большие потери.

«Такой шаг дорого бы обошелся именно для Германии. <...> Германия как никакая другая страна инвестировала в Россию. Поэтому она потеряет больше всех в случае запланированного использования средств Центробанка России для закупок оружия для Украины», — заявил Шепп.

Европейский союз активно обсуждает возможность экспроприации €210 млрд замороженных российских активов с целью поддержки Украины.

Ранее сообщалось об официальном утверждении Евросоюзом 19-го пакета санкций против России. В список вошло более ста танкеров. Запрет на поставку СПГ из России будет осуществлён в два этапа и окончательно вступит в силу с 1 января 2027 года — на год раньше, чем планировалось до этого. Кроме того, введены ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран – членов ЕС.