Аналитик призвал не ждать апокалипсиса из-за санкций США против российских нефтяных компаний

Новые американские санкции против российских нефтяных компаний создают сложную, но переносимую ситуацию, не несущую катастрофических последствий. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для Life.ru высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Пасечник подтвердил, что США действительно ввели санкции против ключевых игроков российского топливно-энергетического комплекса, расценив эту меру как попытку ускорить процесс переговоров в контексте украинского конфликта. Он подчеркнул, что принципиальной особенностью данного шага является его согласованность с президентом Дональдом Трампом, что свидетельствует о переходе от вербальных заявлений к конкретным действиям. По словам эксперта, это демонстрирует типичную двойственность американского подхода, когда на фоне разговоров о расширении экономической кооперации следуют санкционные удары.

Аналитик отметил, что общая ситуация остаётся сложной, но переносимой, поскольку российский бизнес уже адаптировался к работе в условиях ограничений. Однако он уточнил, что новые санкции создадут дополнительные издержки и потребуют более глубокой трансформации бизнес-процессов.

«Апокалипсиса не предвидится. Не стоит драматизировать. Санкции, по большому счёту, никуда не делись. Об этом неоднократно говорили наши политики, высокопоставленные люди, Владимир Путин в том числе», — заявил он, комментируя текущую ситуацию.

Эксперт также указал, что стратегия Трампа включает не только политическое давление, но и стремление стимулировать собственный экспорт углеводородов. По его словам, Соединённые Штаты планируют увеличить добычу нефти и расширить присутствие на рынке сжиженного природного газа, используя санкции как инструмент конкурентной борьбы.

Накануне Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Также Трамп ввёл санкции против «ЛУКойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.