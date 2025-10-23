Мировые цены на нефть растут после введения США новых санкций против РФ

Рынок нефти переживает ценовой подъём, что обусловлено растущей тревожностью среди участников торгов. Источником беспокойства послужило решение Соединённых Штатов ввести санкции против ряда российских нефтегазовых компаний, что, как предполагается, неизбежно отразится на объёмах предложения нефти на международной арене.

Согласно официальным данным, 22 октября 2025 года администрация США расширила санкционные списки, включив в них «Роснефть», «Лукойл» и связанные с ними дочерние структуры, а также организации, участвующие в обслуживании российского «теневого» флота танкеров. В результате этих событий, на бирже ICE Futures в Лондоне декабрьский фьючерс Brent продемонстрировал удорожание на 1,79% (1,1 доллара), достигнув 62,42 доллара за баррель.

Тем временем, на NYMEX декабрьские контракты WTI также укрепились, прибавив 1,97% (1,15 доллара) и остановившись на уровне 58,39 доллара за баррель. При этом внутренние данные по США указали на сокращение запасов: запасы бензина снизились на 2,15 млн баррелей, а дистиллятов — на 1,48 млн баррелей.