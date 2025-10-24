Сектор Газа
«Я? Плохой мальчик?» Премьер Бельгии вспылил на критику из-за активов России

Де Вевер заявил, что не считает себя плохим мальчиком из-за отказа отдавать активы РФ Киеву

Обложка © ТАСС/ Zuma\TASS

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг обвинения в свой адрес из-за позиции по использованию замороженных российских активов. Своё возмущение он высказал, комментируя публикацию издания Politico.

Бельгийский политик с иронией отреагировал на то, что его назвали одним из «плохих мальчиков», способных сорвать решение ЕС по переводу средств для Киева. Издание Politico включило его в число главных противников инициативы, наряду с премьером Словакии Робертом Фицо и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

«Издание назвало меня плохим мальчиком. Я? Плохой мальчик? Можете себе такое представить?» — приводятся слова политика

Ранее сообщалось, что государства-члены ЕС не достигли консенсуса относительно предложения Европейской комиссии о направлении замороженных российских активов на финансовую поддержку Украины. В итоговом документе подтверждается, что в соответствии с действующим законодательством союза активы должны оставаться заблокированными до завершения конфликта и осуществления компенсационных выплат.

