Кошта намерен утвердить решение по использованию российских активов в декабре

Председатель Европейского совета Антониу Кошта намерен принять окончательное решение по экспроприации замороженных российских активов в поддержку Украины в декабре. Еврокомиссии поручено проработать оставшиеся технические вопросы, сообщил на пресс-конференции чиновник по итогам саммита.

Кошта отметил, что обсуждения проходили с участием президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и главы Еврогруппы Паскалем Донохью. В ходе рабочего ужина стороны подтвердили, что предложенные меры Еврокомиссии соответствуют правовым рамкам, а все организационные и процедурные аспекты могут быть разрешены до конца года.

Напомним, ранее страны Евросоюза не смогли согласовать предложение Европейской комиссии об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. Это следует из письменных выводов саммита ЕС. В документе отмечается, что «в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться иммобилизованными» до завершения конфликта и выплаты компенсаций Украине.