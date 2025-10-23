Бельгия не одобрила экспроприацию замороженных российских активов

Бельгия не одобрила предложение об экспроприации российских замороженных активов. Премьер-министр страны Барт Де Вевер выдвинул три требования, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо рисков, сообщает Reuters.

Согласно агентству, Бельгия согласилась только с тем, что заблокированные активы России должны оставаться под арестом до урегулирования конфликта. При этом страна поддержала общий пункт о необходимости обеспечить финансирование Киева в 2026–2027 годах.

«Если требования будут выполнены, мы сможем двигаться дальше. В противном случае я сделаю всё, что в моих силах, на европейском и национальном уровнях, политически и юридически, чтобы остановить это решение», — заявил Де Вевер.

По его словам, страны ЕС должны разделить возможные расходы, если когда-нибудь придётся возвращать России замороженные активы. Он отметил, что средства, находящиеся в распоряжении других государств, должны быть включены в общую схему, и подчеркнул необходимость полной прозрачности информации о рисках и правовых основаниях таких решений.