23 октября, 20:12

Бельгия не одобрила экспроприацию замороженных российских активов

Обложка © Unsplash / Patrick Robert Doyle

Бельгия не одобрила предложение об экспроприации российских замороженных активов. Премьер-министр страны Барт Де Вевер выдвинул три требования, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо рисков, сообщает Reuters.

Согласно агентству, Бельгия согласилась только с тем, что заблокированные активы России должны оставаться под арестом до урегулирования конфликта. При этом страна поддержала общий пункт о необходимости обеспечить финансирование Киева в 2026–2027 годах.

«Если требования будут выполнены, мы сможем двигаться дальше. В противном случае я сделаю всё, что в моих силах, на европейском и национальном уровнях, политически и юридически, чтобы остановить это решение», — заявил Де Вевер.

По его словам, страны ЕС должны разделить возможные расходы, если когда-нибудь придётся возвращать России замороженные активы. Он отметил, что средства, находящиеся в распоряжении других государств, должны быть включены в общую схему, и подчеркнул необходимость полной прозрачности информации о рисках и правовых основаниях таких решений.

Де Вевер также заявил, что если ЕС использует российские активы, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах. Он призвал к максимальной осмотрительности, чтобы избежать негативных последствий. Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК намерена конфисковать замороженные в западных странах российские государственные активы до конца этого года. Он отметил, что это необходимо для укрепления обороноспособности Украины. Однако в Италии прозвучало иное мнение — там призвали уважать международное право в данном вопросе.

