Премьер Бельгии предупредил ЕС об ответных мерах при использовании активов РФ

Если ЕС использует российские активы, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах. Об этом заявил премьер Бельгии Барт де Вевер перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором должны обсуждаться возможные предложения по использованию активов России на нужды Украины.

«Государства-члены ЕС должны понимать, что если они заберут деньги России, то они заберут наши деньги. Компании европейского происхождения будут арестованы в России. Замороженные на Западе деньги, которые также находятся в России, будут изъяты», — заявил он.

Он также выразил опасение, что аналогичные шаги могут предпринять и другие государства, лояльные России. Де Вевер призвал к максимальной осмотрительности, чтобы избежать негативных последствий.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК намерена конфисковать замороженные в западных странах российские государственные активы до конца этого года. Он отметил, что это необходимо для укрепления обороноспособности Украины. Однако в Италии прозвучало иное мнение — там призвали уважать международное право в данном вопросе.