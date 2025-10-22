Украина возразила против условий Евросоюза по распределению средств России

Украина выразила несогласие с условиями европейских стран по предоставлению «репарационного кредита» из замороженных российских активов. Киев попросил европейских партнёров предоставить ему свободу действий в вопросе распределения финансов. Украинская сторона запрашивает разрешение на траты в размере 163 миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, киевский режим планирует направить денежные средства на восстановление инфраструктуры, пострадавшей в ходе боевых действий. Представители Украины настаивают на неотложность получения финансов до конца 2025 года. Также ОП Украины требует автономии при принятии решений об использовании финансов.

Позиции государств ЕС состоят в том, что значительная часть возможного кредита должна пойти на закупки вооружений, которые производят в Европе. Украинские политологи полагают, что с такой позицией Европа может отказать Киеву в финансировании.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК намерена конфисковать замороженные в западных странах российские государственные активы до конца этого года. Он отметил, что это необходимо для укрепления обороноспособности Украины. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, со своей стороны, заявила о необходимо уважать международное право и обеспечивать стабильность еврозоны в контексте обсуждений об использовании замороженных российских активов для предоставления кредитов Украине.