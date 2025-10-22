Зеленский утвердил увеличение военных расходов Украины на 325 млрд грн

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 2025 год на 325 миллиардов гривен (около 7,8 миллиарда долларов). Информация об этом опубликована на сайте Верховной рады.

Ранее депутат Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал поправки к бюджету, предполагающие рост оборонных трат, часть которых планируется покрыть за счет доходов от замороженных российских активов.

В карточке законопроекта указано: «Возвращено с подписью президента».

По словам Железняка, еще 6 октября украинское правительство одобрило увеличение расходов на оборону на 317 миллиардов гривен (более 7,6 миллиарда долларов). Депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в список экстремистов и террористов) уточнял, что большую часть суммы Киев рассчитывает получить от Евросоюза за счет средств, связанных с замороженными активами РФ.

Как менялись расходы Украины на оборону: справка

С начала конфликта на Украине военные расходы страны растут рекордными темпами. Если в 2021 году на оборону направлялось около 5% ВВП, то уже в 2022-м этот показатель превысил 30%.

В 2023 году украинский бюджет предусматривал более 1,6 триллиона гривен на нужды армии — свыше половины всех государственных расходов. В 2024 году сумма выросла до 1,8 триллиона гривен (примерно 45 млрд долларов), при этом приоритетными статьями остались закупка вооружений, дроны, поддержка мобилизованных и восстановление техники.

Экономисты отмечают, что на фоне роста военных расходов Украина всё сильнее зависит от внешней помощи — прежде всего США и Евросоюза. По данным Минфина страны, около 60% оборонного бюджета финансируется за счёт зарубежных кредитов и грантов.