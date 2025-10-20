Сектор Газа
«Герани» быстро убеждают: Как удар возмездия заставил Зеленского заговорить о мире

Оглавление
Разгром по всем фронтам
«Герань» для натовских грузов
Удар по энергетике Ахметова
Пути на Сумском направлении парализованы
Язык силы: Киев ищет переговоров

В ночь на 20 октября Армия России ярко прошлась «геранями» по критической инфраструктуре на Украине — портам, железной дороге и энергообъектам. Удар возмездия положительно сказался и на планах Владимира Зеленского, который внезапно захотел мирных переговоров.

20 октября, 11:42
Разгром по всем фронтам

Российские войска нанесли очередной удар по инфраструктуре, связанной с ВСУ. Среди целей были порты, энергетические объекты, склады с вооружением и многое другое.

— Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 142 районах, — говорится в ежедневной сводке Министерства обороны.

«Герань» для натовских грузов

В городе Южный Одесской области БПЛА «Герань» ударили по порту. Сообщается, что нашим разведчикам стало известно о прибытии вооружения для ВСУ из стран НАТО.

— По предварительным данным, комбинированный удар был нанесён по грузу, прибывшему из Румынии, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Украинские источники утверждают, что часть города осталась без газоснабжения.

Удар по энергетике Ахметова

Армия России не только наступает на территории Днепропетровской области, но и выбивает энергетическую инфраструктуру Украины в этом регионе. Под удар попала шахта «Терновская», принадлежащая компании украинского олигарха Рината Ахметова «ДТЭК». Местные СМИ сразу начали говорить о том, что под землёй осталось около 200 человек. Как оказалось, позже все они были спасены.

Канал «Война с фейками» отмечает, что все шахты оборудованы резервными источниками питания. Они предназначены как раз для эвакуации шахтёров в случае чрезвычайной ситуации.

Такой удар позволяет говорить, что продолжается уничтожение украинской энергетической системы. Уголь может идти в дальнейшем для генерации электричества.

Пути на Сумском направлении парализованы

В городе Нежин Черниговской области атакован объект, принадлежащий «Черниговоблэнерго». 2700 абонентов остались без света. Но примечательно в этом ударе то, что остановилось движение поездов в Сумском направлении, что подтверждает сообщение «Укрзализницы». Как раз поезд сообщением Нежин – Конотоп и подтверждает уничтожение подстанции железной дороги. В компании говорят только о повреждении некой железнодорожной инфраструктуры.

Язык силы: Киев ищет переговоров

После серии ударов главарь киевского режима Владимир Зеленский заговорил о возможности переговоров. По его словам, на быстрое завершение боевых действий всё-таки не приходится рассчитывать.

— Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, — заявил он.

При этом он по-прежнему отказывается выводить свои войска с территории регионов, вошедших в состав России, ссылаясь на Конституцию Украины.

— Отступления из Донбасса не будет. Точка, сказал Зеленский.

Кроме того, он признался, что идею обмена территорий на мир продвигает спецпредставитель США Стив Уиткофф, но, по мнению украинского диктатора, такая модель неработающая.

