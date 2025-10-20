«Герани» быстро убеждают: Как удар возмездия заставил Зеленского заговорить о мире Оглавление Разгром по всем фронтам «Герань» для натовских грузов Удар по энергетике Ахметова Пути на Сумском направлении парализованы Язык силы: Киев ищет переговоров В ночь на 20 октября Армия России ярко прошлась «геранями» по критической инфраструктуре на Украине — портам, железной дороге и энергообъектам. Удар возмездия положительно сказался и на планах Владимира Зеленского, который внезапно захотел мирных переговоров. 20 октября, 11:42 Зеленский захотел мира после разгрома критических объектов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo, Shutterstock AI Generator

Разгром по всем фронтам

Российские войска нанесли очередной удар по инфраструктуре, связанной с ВСУ. Среди целей были порты, энергетические объекты, склады с вооружением и многое другое.

— Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 142 районах, — говорится в ежедневной сводке Министерства обороны.

«Герань» для натовских грузов

В городе Южный Одесской области БПЛА «Герань» ударили по порту. Сообщается, что нашим разведчикам стало известно о прибытии вооружения для ВСУ из стран НАТО.

— По предварительным данным, комбинированный удар был нанесён по грузу, прибывшему из Румынии, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Украинские источники утверждают, что часть города осталась без газоснабжения.

Новейшие «герани» ВС РФ не оставляют противнику шансов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Удар по энергетике Ахметова

Армия России не только наступает на территории Днепропетровской области, но и выбивает энергетическую инфраструктуру Украины в этом регионе. Под удар попала шахта «Терновская», принадлежащая компании украинского олигарха Рината Ахметова «ДТЭК». Местные СМИ сразу начали говорить о том, что под землёй осталось около 200 человек. Как оказалось, позже все они были спасены.

Канал «Война с фейками» отмечает, что все шахты оборудованы резервными источниками питания. Они предназначены как раз для эвакуации шахтёров в случае чрезвычайной ситуации.

Такой удар позволяет говорить, что продолжается уничтожение украинской энергетической системы. Уголь может идти в дальнейшем для генерации электричества.

Пути на Сумском направлении парализованы

В городе Нежин Черниговской области атакован объект, принадлежащий «Черниговоблэнерго». 2700 абонентов остались без света. Но примечательно в этом ударе то, что остановилось движение поездов в Сумском направлении, что подтверждает сообщение «Укрзализницы». Как раз поезд сообщением Нежин – Конотоп и подтверждает уничтожение подстанции железной дороги. В компании говорят только о повреждении некой железнодорожной инфраструктуры.

Язык силы: Киев ищет переговоров

После серии ударов главарь киевского режима Владимир Зеленский заговорил о возможности переговоров. По его словам, на быстрое завершение боевых действий всё-таки не приходится рассчитывать.

— Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, — заявил он.

После ударов ВС РФ Киев дрогнул: Зеленский ищет пути к переговорам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

При этом он по-прежнему отказывается выводить свои войска с территории регионов, вошедших в состав России, ссылаясь на Конституцию Украины.

— Отступления из Донбасса не будет. Точка, — сказал Зеленский.

Кроме того, он признался, что идею обмена территорий на мир продвигает спецпредставитель США Стив Уиткофф, но, по мнению украинского диктатора, такая модель неработающая.

Авторы Даниил Черных