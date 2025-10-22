Необходимо уважать международное право и обеспечивать стабильность еврозоны в контексте обсуждений об использовании замороженных российских активов для предоставления кредитов Украине. С таким мнением выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Известно, что мы с партнёрами по ЕС и «Большой семерке» обсуждаем дальнейшие меры в отношении замороженных российских активов, в связи с чем мы считаем необходимым, и в этом мы не одни, соблюдать международное право и принцип законности, обеспечить финансовую стабильность наших экономик и еврозоны, гарантировать устойчивость каждого шага», — сказала Мелони, выступая в сенате перед поездкой на саммит ЕС.

По данным Fatto Quotidiano, Италия настроена скептически относительно идеи использовать российские средства для финансирования киевского режима, подчёркивая, что любые действия должны соответствовать международным нормам и не угрожать экономической стабильности Евросоюза.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК намерена конфисковать замороженные в западных странах российские государственные активы до конца этого года. Он отметил, что это необходимо для укрепления обороноспособности Украины.