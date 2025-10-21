Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 17:00

ЕК в ближайшее время предложит схему конфискации российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /MEDIAIMAG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /MEDIAIMAG

Еврокомиссия планирует в ближайшие недели представить официальный механизм конфискации замороженных российских активов под формулировкой «репарационного кредита» для Украины. Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в ходе выступления на сессии Европарламента в Страсбурге.

Чиновник подтвердил намерение ведомства разработать схему использования замороженных средств, однако не стал раскрывать конкретные суммы, которые могут быть задействованы в этом. Домбровскис ограничился общей формулировкой о создании правовой основы для преобразования активов в кредитные средства под видом репараций.

В ЕС назвали сумму, потраченную на Украину с начала конфликта
В ЕС назвали сумму, потраченную на Украину с начала конфликта

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК намерена конфисковать замороженные в западных странах российские государственные активы до конца этого года. Он отметил, что это необходимо для укрепления обороноспособности Украины.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar