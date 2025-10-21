ЕК в ближайшее время предложит схему конфискации российских активов

Еврокомиссия планирует в ближайшие недели представить официальный механизм конфискации замороженных российских активов под формулировкой «репарационного кредита» для Украины. Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в ходе выступления на сессии Европарламента в Страсбурге.

Чиновник подтвердил намерение ведомства разработать схему использования замороженных средств, однако не стал раскрывать конкретные суммы, которые могут быть задействованы в этом. Домбровскис ограничился общей формулировкой о создании правовой основы для преобразования активов в кредитные средства под видом репараций.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК намерена конфисковать замороженные в западных странах российские государственные активы до конца этого года. Он отметил, что это необходимо для укрепления обороноспособности Украины.