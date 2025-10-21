В ЕС назвали сумму, потраченную на Украину с начала конфликта

Европейский союз израсходовал на поддержку Украины почти 178 миллиардов евро с начала конфликта, при этом 62,3 миллиарда евро были потрачены непосредственно на военные поставки. Такие данные привёл еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента.

«Всего Евросоюз уже предоставил Украине €178 млрд помощи, больше, чем любая другая страна мира», — сказал он.

Чиновник констатировал, что общая сумма помощи превысила взносы всех других международных доноров. Он уточнил, что военные расходы включали в себя также транши через Европейский фонд мира. Отдельно Домбровскис упомянул о кредитной линии в 45 миллиардов евро от стран «Большой семёрки», из которой в текущем году уже освоено более 22 миллиардов евро.

Еврокомиссар признал необходимость дополнительного финансирования для Украины и призвал ускорить подготовку к экспроприации замороженных российских активов. Домбровскис заявил, что предложенная схема так называемого «репарационного кредита» является законной, несмотря на правовые споры вокруг этой инициативы. Обслуживание кредита планируется осуществлять за счёт доходов от реинвестирования замороженных средств России.

Ранее сообщалось, что объёмы военных поставок Украине от европейских лидеров в последние месяцы значительно снизились. Начиная с июля 2023 года, объём помощи Киеву упал на 57%. При этом в странах НАТО продолжают заявлять о выделении новых пакетов вооружений,