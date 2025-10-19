Военная помощь европейских стран Киеву сократилась вдвое

Объёмы военных поставок Украине от европейских лидеров значительно снизились в последние месяцы. При этом в странах НАТО продолжают заявлять о выделении новых пакетов вооружений, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Начиная с июля 2023 года, объём помощи Киеву упал на 57%. Если в первой половине года Европа выделяла Незалежной в среднем 3,8 миллиарда евро в месяц, то впоследствии эта сумма снизилась до 1,9 миллиарда евро.

«Лишь немногие государства продолжают оказывать помощь, остальные скупятся или им больше нечем поделиться», — говорится в статье.

Сейчас активную поддержку Киеву продолжает оказывать лишь ограниченное число стран. Общий объём ежемесячной помощи снизился примерно на 40% по сравнению с началом года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выступил с инициативой создания «фонда победы» для Украины. Отличительной особенностью этой инициативы является предложенный источник финансирования. Глава Белого дома намерен наполнять фонд за счёт средств, полученных от новых и действующих американских пошлин, введённых в отношении Китая.